Tuzla'da minik yüreklerden Filistinli çocuklara umut mesajı



Tuzla Seniye Hüseyin Özalp Anaokulu’nda gerçekleştirilen “Buğday Tanesi” söyleşisinde, çocuklarla umut, dayanışma, merhamet ve engelsiz bir dünya üzerine konuşuldu. Etkinlikte Filistinli çocuklar için gökyüzüne bırakılan güvercinler ve balonlarla barış ve kardeşlik mesajı verildi.



Tuzla Seniye Hüseyin Özalp Anaokulu, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Buğday Tanesi” söyleşisi kapsamında minik öğrencilerle bir araya gelinerek iyilik, empati, dayanışma ve akran nezaketinin önemi ele alındı.

HER MOZAİK PARÇASI BİR UMUDA DÖNÜŞÜYOR

Etkinlikte, Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla hayata geçirilen “Bir Parça Sen Boya, Bir Umut da Sen Ol” projesine de dikkat çekildi. Proje kapsamında mozaikte yer alan her bir kutu için yapılan bağışlarla Filistinli çocuklara umut olunması hedefleniyor.

GÖKYÜZÜNE BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJI



Programın en anlamlı anlarından biri ise Filistinli çocuklar için gerçekleştirilen etkinlik oldu. Gökyüzüne bırakılan güvercinler ve balonlarla barış, kardeşlik ve umut dilekleri paylaşıldı.



Çocukların kalplerinde iyiliği ve merhameti büyütmenin önemine vurgu yapılan programda, akran zorbalığının akran nezaketine dönüştürülmesi ve engelsiz bir dünya inşa edilmesi gerektiği mesajı verildi.



Etkinlik, “Çocukların gözyaşının değil, umutlarının çoğaldığı bir dünya mümkün!” mesajıyla sona erdi.