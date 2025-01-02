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Son dakika! İYİ Parti'den bir istifa daha!

İYİ Parti'den bir istifa daha: İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti.

Son dakika! İYİ Parti'den bir istifa daha!
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Son dakika! İYİ Parti'den bir istifa daha: İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım." sözleriyle partisinden istifa ettiğinini duyurdu.

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