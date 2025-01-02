Devrik lider Esed suikaste mi uğradı? Zehirlediler mi? O, raporda bakın ne çıktı? İşte detaylar...

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre sürgündeki Suriyeli devrik lider Beşar Esed, nefes almakta güçlük çekmesine neden olan suikast girişiminde zehirlendi.

ngiliz basını Devrik lider Beşar Esed'e yönelik bir suikast girişiminde bulunulduğu iddia etti.

Haber, Esed'ın eşi Esma'nın boşanma arayışında olduğuna dair söylentiler arasında geldi.

TIBBİ YARDIM İSTEDİ...SONRA ÖKSÜRMEYE VE BOĞULMAYA BAŞLADI

Devrik Suriye lideri geçtiğimiz yılın Aralık ayının 8'inden bu yana Moskova'da Vladimir Putin'in koruması altında yaşıyordu.

Ancak Rusya' da eski bir üst düzey casusun yönettiği iddia edilen internet hesabı General SVR, Esed'in Pazar günü fenalaştığını söylüyor.

Haberde 59 yaşındaki Esed'in doktor yardımı istediği ve hemen ardından “şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya” başladığı iddia ediliyor.

SUİKAST GİRİŞİMİ OLDUĞUNA İNANMAK İÇİN HER NEDEN VAR!

Kaynağın söylediğine göre“ Bir suikast girişiminde bulunulduğuna inanmak için her neden var.”

Esed'in evinde tedavi edildiği ve durumunun Pazartesi günü stabil hale geldiği söyleniyor.

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VÜCUDUNDAN ZEHİR ÇIKTI

Testlerin vücudunda zehir olduğunu ortaya koyduğu rapor edildi.

Yaşanan gelişmeye ilişkin herhangi bir resmi kaynaktan açıklama yapılmazken suikast girişimi Rusya tarafından da teyit edilmedi.

Kaynak: Haber7

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