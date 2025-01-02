Son dakika: ABD'de bir şok saldırı daha! Şimdi de New York kana bulandı...

Son dakika: New York'un Queens kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda da en az 10 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.

New York Polis Departmanı'na (NYPD) ait çok sayıda ekip, olay yerine sevk edildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin hala kaçak olduğu açıklandı.

10 KİŞİ YARALANDI

New York'taki gece kulübü saldırısından ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

NYPD'den bir sözcü yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılanlar arasında şu ana kadar kritik durumda olan kimsenin bulunmadığını söyledi.

Citizen App'e göre, polis New Jersey plakalı gri bir sedanın olayla bağlantısı olabileceğini araştırıyor.

SALDIRIDA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin New Orleans eyaletindeki ünlü Bourbon Caddesi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.

Görgü tanıklarının 'dehşet' olarak nitelendirdiği saldırının ardından yaşananlar kameralara yansıdı. Çok sayıda yaralının olduğu olayla ilgili ABD polisi ve belediye başkanından peş peşe açıklamalar geldi.

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