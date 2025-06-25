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Son dakika haberi! NATO: Savunma yatırımı artacak, 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

Son dakika haberi! Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin deklarasyon yayımlandı.

Son dakika haberi! NATO: Savunma yatırımı artacak, 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak
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NATO bildirisi: Savunma yatırımı artacak, 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin deklarasyon yayımlandı.

Son dakika haberi! NATO: Savunma yatırımı artacak, 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

Bildiride ABD Başkanı Trump'ın talebi olan savunma yatırımlarının artacağına vurgu yapılırken "2035'e kadar ülkelerin harcaması GSYİH'nin yüzde 5'i olacak. Bir sonraki toplantı Türkiye'de yapılacak. 2026'daki toplantıyı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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