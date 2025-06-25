Son dakika haberi! NATO: Savunma yatırımı artacak, 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

NATO bildirisi: Savunma yatırımı artacak, 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin deklarasyon yayımlandı.

Bildiride ABD Başkanı Trump'ın talebi olan savunma yatırımlarının artacağına vurgu yapılırken "2035'e kadar ülkelerin harcaması GSYİH'nin yüzde 5'i olacak. Bir sonraki toplantı Türkiye'de yapılacak. 2026'daki toplantıyı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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