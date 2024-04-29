Borsa tarihinde bir rekor kırıldı: 10 bin puanı aştı!

Borsa İstanbul, yeni haftaya BIST 100, tarihinde ilk kez 10 bin puan artışıyla başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puana yükselmişti.

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Borsa tarihinde bir rekor kırıldı: 10 bin puanı aştı!

Borsa İstanbul, yeni haftaya rekorla başladı. BIST 100, tarihinde ilk kez 10 bin puanı aştı.Borsa İstanbul, tarihinde ilk kez 10 bin puanı aştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puana yükselmişti.

Borsada tarihinde bir rekor kırdı: 10 bin puanı aştı!

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile tekstil deri olurken, tek kaybettiren yüzde 3,70 ile spor oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 artışla 9.915,62 puanla tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsada tarihinde bir rekor kırdı: 10 bin puanı aştı!

PİYASALARDA YOĞUN HAFTA

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket kârlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahı arttı.

Bu hafta Fed'in faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise bu hafta enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Borsada tarihinde bir rekor kırdı: 10 bin puanı aştı!

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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