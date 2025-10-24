CHP'nin kurultay davasında karar çıktı! Mutlak butlan talebi reddedildi

Son dakika haberi... CHP'nin kurultay davasında karar çıktı!

Son dakika haberi! CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava karar çıktı...

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava reddedildi.



DAVA REDDEDİLDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Lütfü Savaş ve delegelerin mutlak butlan iddiasıyla açtığı dava için "Konusuz kaldığı için karar vermeye yer olmadığı." hükmünü verdi. Dava reddedildi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Duruşma sırasında avukatların beyanları alındı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12 sanığın yargılandığı Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde delegelere menfaat temin edilerek iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasına ilişkin Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın karar ve gerekçeli kararının dava dosyasına kazandırılmasına hükmetmişti.

Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultaya ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının, seçimde oy kullanan ve kullanmayan, seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin ve İstanbul il kongresinde seçime katılan katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar vermişti.

