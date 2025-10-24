Pendik'te dadaşlar rüzgarı esecek! Katılımcılar eğlenceye, kadayıf dolmasına ve cağ kebaba doyacak

Pendik Belediyesi, Anadolu’nun köklü kültürlerini tanıtmak amacıyla sürdürdüğü “Memleket Günleri – Kadim Kültürümüzün İzleri” etkinlikleri kapsamında bu hafta Erzurumlular Gününe ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, 26 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Pendik Millet Bahçesinde gerçekleşecek.

YÖRESEL EZGİLER, BAR OYUNLARI VE ERZURUM COŞKUSU

Erzurum’un sevilen sanatçıları Taha İmre, Murat Yıldız ve Mustafa Özden, Pendik Millet Bahçesi’nde konser vererek dadaşların gönüllerine dokunacak.

Katılımcılar, Erzurum’a özgü türküler, halk dansları ve geleneksel gösterilerle kültür dolu bir gün yaşayacak.

Etkinlik boyunca Erzurum mutfağına ait cağ kebabı, su böreği, kadayıf dolması gibi yöresel lezzetler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

SAKİ AKYÜZ: KÜLTÜRÜMÜZÜ PAYLAŞARAK YAŞATACAĞIZ

Pendik Erzurumlular Derneği Başkanı Gazeteci Yazar Saki Akyüz etkinlikle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi: "Öncelikle bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde başrol oynayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e ve hiçbir organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız'a teşekkür ediyorum. Erzurumlular gecesi özelinde ise maddi ve manevi emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma minnetlerimi iletiyorum. Pazar günü Erzurum kültürünü her yönüyle Pendik'te vatandaşlarımızla paylaşacağız. Keyifli, coşkulu, çok renkli bir program olsun istedik ve böyle kurguladık. Tüm dostlarımızı ve Pendiklileri bekliyoruz."

TARİHÎ ŞEHİR ERZURUM: ANADOLU’NUN KAPISI

Doğu Anadolu’nun en köklü şehirlerinden biri olan Erzurum, tarih boyunca stratejik konumu nedeniyle “Anadolu’nun Kapısı” olarak anılmıştır. Urartulardan Selçuklulara, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan tarihî süreçte Erzurum, birçok medeniyetin izini taşımaktadır.

Şehrin simgesi olan Çifte Minareli Medrese, 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilmiş olup, Anadolu taş işçiliğinin en zarif örneklerinden biridir. Bunun yanı sıra Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi ve Lala Paşa Camii, şehrin tarihî zenginliğini gözler önüne serer.

DADAŞLIK KÜLTÜRÜ VE HALK OYUNLARI

Erzurum denildiğinde akla gelen ilk kavramlardan biri **“dadaşlık”**tır. Dadaş, mertliği, yiğitliği, vatan sevgisini ve dürüstlüğü temsil eder. Bu kavram sadece bir kimlik değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir.

Erzurum’un meşhur halk oyunu Bar, bu kültürün somut ifadesidir. Bar oyunlarında birlik, dayanışma ve kardeşlik ön plandadır. Erkeklerin omuz omuza verdiği figürler; cesareti, dostluğu ve dayanışmayı simgeler.

ERZURUM MUTFAĞI: SOĞUK İKLİMİN SICAK LEZZETLERİ

Erzurum mutfağı, soğuk iklimin sertliğini unutturacak kadar zengin ve doyurucudur. En bilinen yemeklerinden bazıları şunlardır:

Cağ Kebabı: Dönerin atası olarak bilinen, odun ateşinde yatay şekilde pişirilen et kebabı.

Su Böreği: İnce yufkalarla yapılan, peynirli veya kıymalı geleneksel börek.

Ayran Aşı Çorbası: Yoğurt, buğday ve nane karışımıyla yapılan serinletici bir lezzet.

Kadayıf Dolması: Tel kadayıfın cevizle sarılıp kızartıldıktan sonra şerbetle buluştuğu eşsiz bir tatlı.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ERZURUM

Erzurum sadece tarihiyle değil, doğasıyla da büyüler. Kış turizminin kalbi olan Palandöken Kayak Merkezi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlar. Yaz aylarında ise Tortum Şelalesi, Narman Peri Bacaları ve Oltu Çayı Vadisi, doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alır.

KÜLTÜREL BULUŞMALAR DEVAM EDECEK

Pendik Belediyesi’nin düzenlediği “Memleket Günleri” etkinlikleri, farklı illerin kültürlerini Pendik’te bir araya getirerek Anadolu mozaiğini yaşatmayı hedefliyor. Erzurum’un ardından diğer iller de kendi günlerinde kültürel miraslarını tanıtacak.