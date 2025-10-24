Takımlarımız Avrupa'da şov yaptı ülke puanımız uçtu! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada
Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa kupalarında aldığı galibiyetlerle Türkiye'nin UEFA sıralamasında puanını yükselterek yerini sağlamlaştırdı ve en yakın rakibi Çekya'ya fark attı önündeki Belçika'ya çok yaklaştı.
TAKIMLARIMIZ KAZANDI ÜLKE PUANIMIZ UÇTU
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un bu hafta kazandıkları karşılaşmaların ardından puanlarımız yükseldi. Temsilcilerimizin bu sezon alacakları her puan gelecek senelerde Avrupa kupalarına katılacak takımlarımız ve Milli takımımız için büyük öneme sahip. İşte puanlarımız ve sıralamalarımız…
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt’i 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu
UEFA Avrupa Ligi’ndeki ekibimiz Fenerbahçe, Stuttgart’ı 1-0’la geçti.
UEFA Konferans Ligi’ndeki takımımız Samsunspor ise Dinamo Kiev’iiç sahada 3-0 yenerek bu haftayı 3/3 ile kapatmamamızı sağladı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un, bu hafta kazanmalarıyla beraber takımlar ülke puanına 1.200 puan eklemeyi başardı. Türkiye ülke puanını 46.000'e çıkardı.
UEFA ÜÜLKE PUAN SIRALAMASINDA SON DURUM
7) Portekiz 60.266
8) Belçika 56.350 9) Türkiye 46.000 10) Çekya 42.300 11) Yunanistan 39.112 12) Polonya 38.375 13) Norveç 37.987 14) Danimarka 36.981 15) İsviçre 32.500 16) Avusturya 32.250
Fenerbahçe - 51.250
Galatasaray - 45.750 Başakşehir - 19.500 Beşiktaş - 15.500 Sivasspor - 12.500 Trabzonspor - 11.000 Samsunspor - 9.200
TRİBÜNLERİMİZ DOLDU
Avrupa Kupalarındaki temsilcilerimizin bu haftaki seyirci sayıları ve tribün doluluk oranları;
Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt 45.275 / 53.978 %83.8
Fenerbahçe 1-0 Stuttgart 38.891 / 47.430 - %81.9 Samsunspor 3-0 FC Dynamo Kyiv 13.580 / 34.303 - %39.5
*Seyirci Sayıları UEFA'dan alınmıştır.