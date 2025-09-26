Son dakika: Gürsel Tekin dahil 6 kişi CHP'den ihraç edildi!

Gürsel Tekin dahil 6 kişi CHP'den ihraç edildi

Son dakika: Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş , Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen ve Levent Çelik CHP'den ihraç edildi.

Mahkeme kararıyla görevinden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için CHP avukatlarının, "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin yaptığı itirazların duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itirazın reddedildiği açıklanmıştı. Gürsel Tekin görevine devam edeceği belirtilirken CHP'den önemli bir karar çıktı: Gürsel Tekin dahil 6 kişi CHP'den ihraç edildiği açıklandı...

Son dakika haberine göre, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş , Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen ve Levent Çelik CHP'den ihraç edildi.

