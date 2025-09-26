Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!

Son dakika: Yalova'da adliye binasının önü karıştı. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Yalova Adliyesi'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Adliye önünde karşılaşan husumetliler arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Ömer A., yanında bulunan tabancayla Halis Turan'ı (40) öldürdü, 1 kişiyi ise diz kapağından yaraladı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay sonrası kaçan Ömer A., Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde polisler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HUSUMETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Taraflar arasındaki husumetin, Bursa'daki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle zanlının yakınlarından Abdurrahman Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan cinayetten kaynaklandığı, Halis T'nin Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya Yalova'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak üzere adliyeye geldiği, ardından aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A'nın silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi.

