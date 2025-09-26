  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!

Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!

Son dakika: Yalova'da adliye binasının önü karıştı. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!
Yayınlanma:

Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!

Son dakika: Yalova'da adliye binasının önü karıştı. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Yalova Adliyesi'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Adliye önünde karşılaşan husumetliler arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü.

Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Ömer A., yanında bulunan tabancayla Halis Turan'ı (40) öldürdü, 1 kişiyi ise diz kapağından yaraladı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay sonrası kaçan Ömer A., Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde polisler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!

HUSUMETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Taraflar arasındaki husumetin, Bursa'daki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle zanlının yakınlarından Abdurrahman Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan cinayetten kaynaklandığı, Halis T'nin Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya Yalova'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak üzere adliyeye geldiği, ardından aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A'nın silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi.

Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz için istenen hapis cezası belli olduSosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz için istenen hapis cezası belli oldu

İzmir'deki çöp krizi büyüyor: CHP'li Başkan Tugay, Genel Başkan Yardımcısı'nın o sözlerini yalanladı!İzmir'deki çöp krizi büyüyor: CHP'li Başkan Tugay, Genel Başkan Yardımcısı'nın o sözlerini yalanladı!

Erdoğan'dan İsrail'e Suriye göndermesi: Buna göz yummayacağız izin vermeyeceğizErdoğan'dan İsrail'e Suriye göndermesi: Buna göz yummayacağız izin vermeyeceğiz

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Son dakika! BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!
Son dakika! BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!
Son dakika: Gürsel Tekin dahil 6 kişi CHP'den ihraç edildi!
Son dakika: Gürsel Tekin dahil 6 kişi CHP'den ihraç edildi!
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz için istenen hapis cezası belli oldu
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz için istenen hapis cezası belli oldu
İzmir'deki çöp krizi büyüyor: CHP'li Başkan Tugay, Genel Başkan Yardımcısı'nın o sözlerini yalanladı!
İzmir'deki çöp krizi büyüyor: CHP'li Başkan Tugay, Genel Başkan Yardımcısı'nın o sözlerini yalanladı!
Erdoğan'dan İsrail'e Suriye göndermesi: Buna göz yummayacağız izin vermeyeceğiz
Erdoğan'dan İsrail'e Suriye göndermesi: Buna göz yummayacağız izin vermeyeceğiz
Son dakika... CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek...
Son dakika... CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek...
Sıcak mesajlar sıkı pazarlık: 26 Eylül 2025 Cuma merak edilen güncel gazete manşetleri
Sıcak mesajlar sıkı pazarlık: 26 Eylül 2025 Cuma merak edilen güncel gazete manşetleri