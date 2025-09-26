Meteoroloji'den fırtına alarmı: İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi!

Meteoroloji'den fırtına alarmı: İstanbul'da bazı deniz seferler iptal edildi!

Marmara bölgesinde fırtına alarmı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yapılırken İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yapılırken İstanbul dahil 11 il için sarı kod verildi. İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bugün için iptal olan seferler şöyle:

*Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30,

*Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıkoy 12.30,

*Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50,

*Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15.30,

*Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 17.35,

*Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18.30,

*Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 18.30,

*Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00.

11 ŞİLEP VE TANKER TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA DEMİRLEDİ

Marmara Denizi’nde etkisini artıran poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar sebebiyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirleyerek beklemek zorunda kaldı.

Şiddetli rüzgar yüzünden kentte balıkçılar da denize açılamazken, kıyıya vuran dalgalar yosun ve çeşitli atıkları sahile sürükledi.

Poyrazın bölgede 2 gün boyunca etkili olacağı öngörülüyor.

GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesindeki bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında 26 Eylül tarihinde planlanan feribot tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

