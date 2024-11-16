  1. Anasayfa
  2. Hayat ve Yaşam
  3. Son dakika! Giriş yapılamıyor: Netflix dünya çapında çöktü!

Son dakika! Giriş yapılamıyor: Netflix dünya çapında çöktü!

Son dakika! Bugün Jake Paul ile 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecek dev boks karşılaşması, öncesi, Netflix kullanıcıları binlerce kişi büyük bir sorunla karşılaştı.

Son dakika! Giriş yapılamıyor: Netflix dünya çapında çöktü!
Yayınlanma:

Son dakika! Bugün Jake Paul ile 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecek dev boks karşılaşması, öncesi, Netflix kullanıcıları binlerce kişi büyük bir sorunla karşılaştı.
Jake Paul ile 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecek boks müsabakası öncesinde Netflix çöktü.

Son dakika! Giriş yapılamıyor: Netflix dünya çapında çöktü!

Bugün Jake Paul ile 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecek dev boks karşılaşması, boksseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Netflix üzerinden canlı yayınlanan bu tarihi etkinlikte ana müsabaka öncesinde 4-5 farklı boks maçı gerçekleştirildi. Ancak Tyson-Paul karşılaşmasına dakikalar kala Netflix kullanıcıları büyük bir sorunla karşılaştı.

Son dakika! Giriş yapılamıyor: Netflix dünya çapında çöktü!

Downdetector platformunun verilerine göre 4:20’den itibaren Netflix kullanıcılarının şikayetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Platforma erişimde sıkıntı yaşadığını bildiren kullanıcılar özellikle son maç sırasında bağlantı problemleriyle karşılaştıklarını ifade etti. Şikayetler 5:20 itibarıyla azalmaya başlasa da, 5:50 itibarıyla 100 binden fazla kişi Netflix’e giriş yapamadığını belirtti.

Kaynak: Haber7

Bakanlık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin: Ödemeler hesaplara geçti!Bakanlık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin: Ödemeler hesaplara geçti!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli soğuk ve yağmur geliyor! Cumartesi hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl?Meteoroloji uyardı: Kuvvetli soğuk ve yağmur geliyor! Cumartesi hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl?

Milli Takım'da Montella dönemi bitiyor mu? Bizzat kendisi açıkladıMilli Takım'da Montella dönemi bitiyor mu? Bizzat kendisi açıkladı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Hayat ve Yaşam
Bugün burç yorumları neler? O burç sahipleri fiziksel refahınıza dikkat edin! ( 9 Kasım 2024 Cumartesi)
Bugün burç yorumları neler? O burç sahipleri fiziksel refahınıza dikkat edin! ( 9 Kasım 2024 Cumartesi)
Seda Sayan'dan üzücü haber! Sevenlerinden yoğun bakıma yatan annesi için dua istedi
Seda Sayan'dan üzücü haber! Sevenlerinden yoğun bakıma yatan annesi için dua istedi
Bayburt'ta ehramlı nineden 'eli öpülesi' bağış: Umre için biriktirdiği parayı, Mehmetçik Vakfı’na bağışladı
Bayburt'ta ehramlı nineden 'eli öpülesi' bağış: Umre için biriktirdiği parayı, Mehmetçik Vakfı’na bağışladı
Babaanne ve dedenin torun kaçırma iddiasında yeni gelişme: Muhsin bebek annesine kavuştu!
Babaanne ve dedenin torun kaçırma iddiasında yeni gelişme: Muhsin bebek annesine kavuştu!
Kasım ayı indirimlerine aman dikkat! İnternet alışverişlerinde kişisel verileriniz tehlikede olabilir: İşte dikkat etmeniz gerekenler...
Kasım ayı indirimlerine aman dikkat! İnternet alışverişlerinde kişisel verileriniz tehlikede olabilir: İşte dikkat etmeniz gerekenler...
Toros Dağları'ndan sofraya: Kaynatılan andız kozalakları, şifa ve lezzeti bir araya getiriyor...
Toros Dağları'ndan sofraya: Kaynatılan andız kozalakları, şifa ve lezzeti bir araya getiriyor...
Türkiye'de kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! İşte kız ve erkek bebeklere verilen en popüler isimler ve anlamları!
Türkiye'de kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! İşte kız ve erkek bebeklere verilen en popüler isimler ve anlamları!