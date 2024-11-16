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Bakanlık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin: Ödemeler hesaplara geçti!

Bakanlık duyurdu: 252 milyon 859 bin 448 lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Bakanlık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin: Ödemeler hesaplara geçti!
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Bakanlık duyurdu: 252 milyon 859 bin 448 lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 252 milyon 859 bin 448 lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakanlık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin: Ödemeler hesaplara geçti!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin: Ödemeler hesaplara geçti!

Paylaşımda, "Hayvan gen kaynakları desteği 138 milyon 818 bin 400 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 93 milyon 674 bin 81 lira, zeytinyağı desteği 20 milyon 366 bin 967 lira olmak üzere toplam 252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleribe yer verildi.

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