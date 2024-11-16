Meteoroloji uyardı: Kuvvetli soğuk ve yağmur geliyor! Cumartesi hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, akşam saatlerinde geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden sonra 3,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.