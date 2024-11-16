Milli Takım'da Montella dönemi bitiyor mu? Bizzat kendisi açıkladı

A Milli Takım bugün Galler ile oynayacak. Futbolcular, havaalanından otobüsle maçın oynanacağı Kadir Has Stadyumu'na giderken saha da yürüdü. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Montella, yarınki maçın önemli olduğunun farkında olduğunu belirterek, "Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. A ligine yükselmek ilk hedefimiz. Maçın zorlu olmasına rağmen istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Üst lige çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarınki maç için hedefimiz A ligine yükselmek. Yarın da gruptan birinci olarak seyircimizin önünde çıkabilirsek mutlu olacağız. Son maça da bırakırsak hedefimize devam edeceğiz, dedi.

ROMA AÇIKLAMASI

Roma ile isminin anılması hakkında konuşan Montella, "Spekülasyonlar var. Bunları duymak harika. Futbolcularımız o kadar iyi performans gösteriyor ki antrenör bile söylentilere karışıyor. 1 ay önce Premier Lig konuşurken, şimdi İtalya konuşuluyor. Bir aileydik. Milli takım maçının başlamasını herkes dört gözle bekliyor. Bu anları yaşamak harika. Bu da dikkate alınmalıdır. Böyle bir durum meydana geldiğinde, başkanımız ve futbol departmanımız ile ilk görüşeceğim kişiler olur. "O yüzden kendimi yormam" dedi.