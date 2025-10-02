  1. Anasayfa
Son dakika... Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4 Ekim Cumartesi günü oynayacak, Galatasaray- Beşiktaş derbisininde, Yasin Kol görev alacak...

Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu...

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4 Ekim Cumartesi günü oynayacak, Galatasaray- Beşiktaş derbisininde, Yasin Kol görev alacak...

İşte, Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

Cuma: 20.00 Hesap.com Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Galatasaray- Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük- Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.00 Göztepe- RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

