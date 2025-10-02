Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti: Ayşe Barım tekrar cezaevine mi giriyor?

Son dakika! Ayşe Barım tekrar cezaevine mi giriyor? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün cezaevinden çıkan Ayşe Barım için verilen tahliye kararına itiraz etti.

Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün cezaevinden çıkan Ayşe Barım için verilen tahliye kararına itiraz etti.

Taksim’deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla Ayşe Barım’ın, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü. Mahkeme kararında, Barım hakkında 'Yurt dışına çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliyesine hükmetti.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Ancak bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün tahliye edilen menajer Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etti. Dosya bir üst mahkemeye sevk edildi.

