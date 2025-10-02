  1. Anasayfa
Türkiye harekete geçti: İsrail'in el koyduğu Sumud Filosu’na ilişkin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı!

Türkiye harekete geçti! İsrail'in el koyduğu Sumud Filosu’na ilişkin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Küresel Sumud Filosu’na ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir." denildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN AİLELERİ GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEKTEDİR"

Bakanlık kaynaklarının açıklaması şu şekilde:

"Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir."

Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti: Ayşe Barım tekrar cezaevine mi giriyor?Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti: Ayşe Barım tekrar cezaevine mi giriyor?

Rozetleri bugün takılacak: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacakRozetleri bugün takılacak: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak

Dünya tarihi bir direnişe şahitlik ediyor: Mikeno gemisi Gazze kara sularında!Dünya tarihi bir direnişe şahitlik ediyor: Mikeno gemisi Gazze kara sularında!

