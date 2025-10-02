Türkiye harekete geçti! İsrail'in el koyduğu Sumud Filosu’na ilişkin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Küresel Sumud Filosu’na ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir." denildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN AİLELERİ GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEKTEDİR"

Bakanlık kaynaklarının açıklaması şu şekilde:

"Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir."

