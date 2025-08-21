  1. Anasayfa
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geliyor!

Son dakika: Fenerbahçe, Süper Lig devi, West Ham ile anlaştığı Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı.

Mutlu son! Fenerbahçe yeni yıldızına kavuşuyor

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig devi, West Ham ile anlaştığı Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, transferde bombayı patlattı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

Sarı-lacivertli ekip, West Ham'da forma giyen Meksikalı orta saha Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu, bugün İstanbul'da olacak.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

