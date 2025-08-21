Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geliyor!

Mutlu son! Fenerbahçe yeni yıldızına kavuşuyor

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig devi, West Ham ile anlaştığı Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, transferde bombayı patlattı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

