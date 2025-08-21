Son dakika... Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı!

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde korkutan bir yangın meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

2 ayrı blokta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Yangının dumanları adeta gökyüzünü kapladı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı, soğutma çalışmalarının ise bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Türkiye'den İsrail'e ekonomik ambargo: İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama!

Şara'nın Türkiye kararı şaşkınlık yarattı: Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı!

Son dakika... Borsa İstanbul bugün tarihi zirveyi gördü!