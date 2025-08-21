  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika... Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı!

Son dakika... Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı!

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Son dakika... Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı!
Yayınlanma:

Son dakika... Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı!

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde korkutan bir yangın meydana geldi.

Son dakika... Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı!

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

2 ayrı blokta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Son dakika... Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı!

Yangının dumanları adeta gökyüzünü kapladı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı, soğutma çalışmalarının ise bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Türkiye'den İsrail'e ekonomik ambargo: İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama!Türkiye'den İsrail'e ekonomik ambargo: İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama!

Şara'nın Türkiye kararı şaşkınlık yarattı: Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı!Şara'nın Türkiye kararı şaşkınlık yarattı: Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı!

Son dakika... Borsa İstanbul bugün tarihi zirveyi gördü!Son dakika... Borsa İstanbul bugün tarihi zirveyi gördü!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Tam da bugün katledilmişti! Baba Güran, Narin'in kabri başından seslendi: Adalet nöbetine başlayacağım!
Tam da bugün katledilmişti! Baba Güran, Narin'in kabri başından seslendi: Adalet nöbetine başlayacağım!
Son dakika... Japonya Savunma Bakanı Nakatani'den Baykar'a ziyaret!
Son dakika... Japonya Savunma Bakanı Nakatani'den Baykar'a ziyaret!
Türkiye'den İsrail'e ekonomik ambargo: İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama!
Türkiye'den İsrail'e ekonomik ambargo: İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama!
Şara'nın Türkiye kararı şaşkınlık yarattı: Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı!
Şara'nın Türkiye kararı şaşkınlık yarattı: Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı!
Bolu'da orman yangını: Alevlerle mücadele 3 saattir sürüyor!
Bolu'da orman yangını: Alevlerle mücadele 3 saattir sürüyor!
Fidan öğretmene kötü haber: Kılık kıyafet düzenlemesi öğretmenleri de kapsıyor!
Fidan öğretmene kötü haber: Kılık kıyafet düzenlemesi öğretmenleri de kapsıyor!
İBB'den kullanılmayan uygulamaya zam: Yüzlerce bisiklet depolarda çürümeye terk edildi!
İBB'den kullanılmayan uygulamaya zam: Yüzlerce bisiklet depolarda çürümeye terk edildi!