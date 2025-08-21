Türkiye'den İsrail'e ekonomik ambargo: İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama!

  1. Anasayfa
Türkiye, İsrail bayraklı ya da İsrail sahipli gemilerin Türkiye’ye gelişine, Türkiye bayraklı gemilerin de İsrail’e gidişine yönelik tam kısıtlama getirdi.

Türkiye tam kısıtlama getirdi. Türkiye İsrail'e karşı yeni bir ekonomik tedbiri hayata geçirdi.

İSRAİL’E GİTMESİNİ YASAKLANDI

Türkiye, İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin ülkeye girişini ve Türkiye bayraklı gemilerin İsrail’e gitmesini yasakladı.

KONTEYNER AKTARMALARI DAHİL, İŞLEMLERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kısıtlama kapsamında İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmeyecek.

Yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığı ve İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep ediyor.

