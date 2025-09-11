  1. Anasayfa
Son dakika... Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Yayınlanma:

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu.
Süper Lig'de 5. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

DEV MAÇ OZAN ERGÜN'ÜN

Haftanın dev maçı olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

HAKEM MELER GERİ DÖNDÜ

Son olarak Beşiktaş - Eyüpspor (1. Hafta, 17 Ağustos 2025) maçında görev alan Halil Umut Meler, MHK'den ilk kez 'orta hakem' olarak görev aldı.İşte Süper Lig'de 5. hafta görev yapacak hakemler;

