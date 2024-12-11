Bundan sonra Esad'ın akıbeti ne olacak? Rusya, Esad'ı iade mi edecek? işte o önemli açıklama...

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, devrik lider Esed ve ailesinin Moskova'da güvende olduğunu söyledi. Esed'in iade ihtimalini de değerlendiren Ryabkov, "Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran sözleşmenin üyesi değil." dedi.

13 yıllık iç savaşın ardından, 27 Kasım'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar bir operasyon başlatarak, Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'i ardından Hama ve Humus'u hızlı bir şekilde kontrol altına aldı. Gruplar, yaklaşık 10 gün içinde Şam'a kadar ilerleyerek Baas rejimini yıktı. Ülkeden kaçan Esad ve ailesi, Rusya'ya sığındı.

"ESAD VE AİLESİ RUSYA'DA GÜVENDE"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'da sığınma hakkı tanınan Beşar Esed hakkında açıklamalarda bulundu.

Esed'in güvende olduğunu ve bunun Moskova'nın durumun gerektirdiği şekilde hareket ettiğini söyleyen Ryabkov, "Başkan Esad, Rusya'da. Böyle bir durumda ne olduğu ve nasıl çözüldüğü konusunda yorum yapmam yanlış olur. Ama güvende. Bu da Rusya'nın bu tür olağanüstü durumlarda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İADE KAPISINI KAPATTI

Ryabkov, Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran Roma Statüsü'ne üye olmadığını belirterek, Rusya'ya sığınma hakkı tanınan Esed'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) açacağı bir davada Moskova tarafından iade edilme ihtimalini yorumladı. Ryabkov yaptığı açıklamada, "Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran sözleşmenin üyesi değil." dedi. Ryabkov, böylelikle Esed'i iade etmeyecekleri deklare etmiş oldu.

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Kaynak: Haber7

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