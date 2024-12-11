İranlı vekil Reisi çarpıcı Suriye açıklaması:"6 bin şehit verdik ve bir haftada Suriye'yi teslim ettik"

Suriye'de yıllardır kanlı Esed rejimini desteklemek için bir fiil ülkede asker bulunduran İran, muhalifler tarafından 12 günde devrilen 61 yıllık Baas rejimi esnasında kaybettikleri asker sayısı belli oldu.

İRAN'IN SURİYE'DE KAYBEDİ ASKER SAYISI BELLİ OLDU

İran Parlamentosu, Tahran'ın bölgedeki en önemli müttefiki Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere kapalı bir oturum düzenledi.

Iran Observer'a konuşan milletvekili Muhammed Menan Reisi, yaşananların sürpriz olduğunu belirtti. Reisi, "Yaklaşık 6 bin şehit verdik, milyarlar harcadık ve ardından Suriye'yi bir hafta içinde aşırılık yanlılarına teslim ettik." dedi.

"SURİYE'DE ASKERİMİZ KALMADI"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Esad rejiminin düşmesinin ardından İran'ın tüm askeri varlığını Suriye'den çektiğini söyledi.

TEK AÇIKLAMA 2017'DE PAYLAŞILMIŞTI

İran devlet olarak, Suriye'deki askeri müdahalesinin insani ve maddi maliyetine ilişkin herhangi bir resmi istatistik yayımlamıyor.

Ancak milletvekili Reisi’nin açıkladığı 6 bin rakamı, İranlı yetkililerin "türbelerin savunucuları" olarak adlandırdığı güçlerin kayıplarına dair şimdiye kadar duyurulan en yüksek sayı olarak dikkat çekiyor.

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Daha önce bu konuda açıklama yapan tek yetkili, 2017 yılında İran Şehitler Örgütü Başkanı Muhammed Ali Şehidi olmuştu. Şehidi, Suriye ve Irak'ta toplam 2 bin 100 İran askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.