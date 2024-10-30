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Erdoğan'ın avukatından önemli açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı dava ve şikayetlerinden vazgeçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı dava ve şikayetlerden vazgeçti.

Erdoğan'ın avukatından önemli açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı dava ve şikayetlerinden vazgeçti!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı dava ve şikayetlerden vazgeçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki şikayetlerden vazgeçildiğini duyurdu.

Erdoğan'ın avukatından önemli açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı dava ve şikayetlerinden vazgeçti!

Aydın, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan 3 soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli 4 hukuk davasından da feragat edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın avukatından önemli açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı dava ve şikayetlerinden vazgeçti!

ERDOĞAN, 4 AY ÖNCE AKŞENER İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara'da siyasetçiler arası görüşme trafiği devam ederken, 'sürpriz' olarak nitelenen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesi gerçekleşmişti.

Kaynak: Haber7

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