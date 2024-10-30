Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı açtığı davaları geri çekti

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi görevleri esnasında siyaseten AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır eleştiri ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Cumhur Başkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından hakkında hakaret ve tazminat davası açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞANIN AVUKATIN YAPTIĞI O AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." dedi.