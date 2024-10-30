Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı açtığı davaları geri çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı açtığı hakaret ve tazminat davalarından vaz geçildiği duyuruldu.
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi görevleri esnasında siyaseten AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır eleştiri ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Cumhur Başkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından hakkında hakaret ve tazminat davası açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞANIN AVUKATIN YAPTIĞI O AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız,— Hüseyin Aydın (@hsynaydn) October 30, 2024
Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir.
Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir.
Kaynak:Bölge Gündem Haber