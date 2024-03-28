Tekerlekli sandalyesiyle engel tanımadı! Kapı kapı gezip oy istedi

Düzce'de yaşayan cam kemik hastası Esat Balcı, engeline rağmen tekerlekli sandalyesiyle, ev ev dolaşıp belediye meclis üyesi olarak, seçmenlerden oy istedi.

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Tekerlekli sandalyesiyle engel tanımadı! Kapı kapı gezip oy istedi

Düzce'de yaşayan cam kemik hastası Esat Balcı, belediye meclis üyesi adayı olarak tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı dolaşıp Balcı, seçmenlerle buluşuyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ikamet eden doğuştan cam kemik hastası Esat Balcı (30), hem yaşamın içinde olmak hem de engelleri ortadan kaldırmak için farkındalık çalışmalarına imza atıyor. Üniversite eğitimini de Düzce'de tamamlayan Balcı, Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi adayı oldu. Tekerlekli sandalyesiyle ilçede kapı kapı gezen Balcı, seçmenlerden oy istiyor.

Tekerlekli sandalyesiyle engel tanımadı! Kapı kapı gezip oy istedi

5 yıl önce de muhtar olmak için aday olduğunu söyleyen Balcı, "Az bir oyla kaybettim, nasip olmadı. Bu seçimlerde Yeniden Refah Partisinin yönetiminde yer almıştım. Encümen olmaya da niyetim vardı. Yönetim takdir gösterdi ve 2. sıradan belediye meclis üyesi adayı olarak listeye girdim" dedi.

Tekerlekli sandalyesiyle engel tanımadı! Kapı kapı gezip oy istedi
Esat Balcı, ihtiyacı olan herkese el uzatacağını ifade ederek, "Ben 7'den 77'ye her insanla görüşen, 7 gün 24 saat sürekli irtibat halinde olan, başkan kadar ön planda olan bir insanım. İhtiyacı olanların her türlü sorunlarını çözeceğime inanıyorum. Engelli birey olduğunuzda açılmayacak kapı olmadığını biliyorum. İlçemde de çevrem, adaylığımın çok iyi olduğunu söylüyor. Bu ilçeye katabileceğim çok özel çalışmalarım olduğunu herkes biliyor. Bizde kazanmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Tekerlekli sandalyesiyle engel tanımadı! Kapı kapı gezip oy istedi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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