Son dakika... Borsa İstanbul bugün tarihi zirveyi gördü!

Son dakika... Borsa İstanbul seans içinde 11 bin 263,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yayınlanma:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle 11.195,98 puandan başladı. Borsa İstanbul seans içinde 11 bin 263,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yükselişler holding hisseleri öncülüğünde sürüyor.

DÜN 11.134,73 PUANDAN TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

YÜZDE 0,55'LİK ARTIŞAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN YÜZDE TEKSTİL DERİ

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil deri, tek kaybettiren ise yüzde 0,07 ile madencilik oldu.

GÖZLER ABD'DEKİ SEMPOZYUMDA

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

