Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in son hali içleri acıttı! Konuşamıyor kimseyi tanımıyor

Ali Şen’i ziyaret eden Bodrumlu Denizci Mustafa Kemal Güneri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Acıbadem’de tedbir amaçlı 5 günün ardından, evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız. Yalıkavak'tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.” dedi.