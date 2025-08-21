Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in son hali içleri acıttı! Konuşamıyor kimseyi tanımıyor

  1. Anasayfa
Fenalaşarak hastaneye yoğun bakıma kaldırılan ve daha sonra taburcu edilen Fenerbahçe'nin efsane başkanı ali şenin son hali içleri acıttı.
"Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla başkan olarak uzun zaman sonra Fenerbahçe taraftarına şampiyonluk yaşatan ve sarı lacivertlilerin gönlünde taht kuran efsane başkan Ali Şen'in yoğun bakıma kaldırıldı haberi taraftarları üzmüştü.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Şen'in tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi. Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.

Ali Şen’i ziyaret eden Bodrumlu Denizci Mustafa Kemal Güneri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Acıbadem’de tedbir amaçlı 5 günün ardından, evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız. Yalıkavak'tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.” dedi.

ALİ ŞEN'İN SON HALİ İÇLERİ ACITTI

Efsane başkan Ali Şen'in hastaneden taburcu olarak evine gittikten sonra paylaşılan son görüntüleri görenlerin içini acıttı.

