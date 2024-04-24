Son dakika! Beştepe'deki kritik toplantı sona erdi! Erdoğandan Alman gazetecinin sorusuna mermi gibi cevap! ''O iş artık bitti!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in arasında Beştepe'de gerçekleşen kritik zirve sonrasında Alman gazetecilerin sorularını cevapladı.

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Son dakika! Beştepe'deki kritik toplantı sona erdi! Erdoğandan Alman gazetecinin sorusuna mermi gibi cevap! ''O iş artık bitti!''

Son dakika! Erdoğan'dan Alman gazetecinin sorusuna net cevap: O iş artık bitti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in arasında Beştepe'de gerçekleşen kritik zirve sona erdi. Görüşme sponrası iki lider ortak basın toplantısında konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüştü. Üç günlük Türkiye turunun son gününde Erdoğan'la görüşen Steinmeier, dünyada Almanya ile insani bağı en kuvvetli ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Son dakika! Beştepe'deki kritik toplantı sona erdi! Erdoğandan Alman gazetecinin sorusuna mermi gibi cevap! ''O iş artık bitti!''

Başkan Erdoğan ise ticarette hedeflerinin 60 milyar dolar olduğunu belirtirken, "İki ülke, savunmada engelleri aşmalı" dedi.

Son dakika! Beştepe'deki kritik toplantı sona erdi! Erdoğandan Alman gazetecinin sorusuna mermi gibi cevap! ''O iş artık bitti!''

Erdoğan ayrıca bir gazetecinin İsrail ile ilgili sorduğu bir soruya "İsrail ile ticari ilişkileri ayakta tutmuyoruz. O iş bitti" diye cevap verdi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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