Son dakika! Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu!

Spordan sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, kızı tarafından Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.

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Son dakika! Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu!

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.

Bir dönem Trabzonspor Kulübü’nün de başkanlığını yapan Yılmaz’ın cansız bedeni, evine gelen kızı tarafından bulundu.

Son dakika! Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu!

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da doğdu.

İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. Yılmaz, evli ve beş çocuk babasıydı.

Son dakika! Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu!

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir.Trabzonspor'a tesis kazandırdı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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