Son dakika! Başak Demirtaş, aday olmayacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığından çekildiğini duyurarak açıklamalarda bulundu.

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Son dakika! Başak Demirtaş, aday olmayacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yapılan görüşmenin ardından alınan ortak karar sonucu Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

DEM parti tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul için aday adayı olarak ismi geçenlerin partiye güç verdiği ve adaylık için en çok Başak Demirtaş’ın isminin öne çıkartıldığı" belirtilerek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için yaptığı irade beyanıyla partimizin seçim politikalarını destekleyerek bizleri daha da güçlendiren Başak Hanım’la sürecin başından itibaren istişare halindeyiz. Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım’la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Son dakika! Başak Demirtaş, aday olmayacak
Açıklamada ayrıca, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Son dakika! Başak Demirtaş, aday olmayacak

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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