Son Dakika! Bakan Uraloğlu, müjdeyi vermişti! Istagram 21:30'da erişimeaçıldı

Ulaştırma ve altyapı bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "önemli bir açıklama yapacağım" duyurusundan sonra sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı canlı yaın paylaşımından sonra yeni bir paylaşımla Instagram yetkilileriyle anlaşmaya varıldığını ve bu gece 21:30'da erişime açılacağını duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra Instagram açıldı.

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Son Dakika! Bakan Uraloğlu, müjdeyi vermişti! Istagram 21:30'da erişimeaçıldı

Son dakika haberleri: Sosyal medya platformu Instagram, 2 Ağustos Cuma günü katalog suçlar sebebiyle BTK tarafından erişime kapanmıştı. Instagram erişim yasağı 140 saatten uzun süredir devam ederken gözler resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara çevrildi.

2 AĞUSTOS'TAN BERİ KAPALIYDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yasağıyla ilgili X sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

BU AKŞAM 21: 30'DA ERİŞİME ENGELİ KALKTI

"21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız"
Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."

Bakan Uraloğlu'nun bu açıklamasından sonra Instagram engeli saat 21: 30'da kaldırılarak erişime tekrar açıldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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