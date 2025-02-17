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Son Dakika! Ankara'da hareketli dakikalar: Sendikada silahlı saldırı!

Son Dakika! Ankara'da hareketli dakikalar: Ankara'da Birleşik Metal-İş Sendikası'nda şube başkanı, sekreteri öldürdü ve hayatına son verdi.

Son Dakika! Ankara'da hareketli dakikalar: Sendikada silahlı saldırı!
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Son Dakika! Ankara'da hareketli dakikalar: Ankara'da Birleşik Metal-İş Sendikası'nda şube başkanı, sekreteri öldürdü ve hayatına son verdi.

Ankara'da Birleşik Metal-İş Sendikası'nda şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini tabancayla vurarak öldürdü.

TARTIŞMA SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

ILGAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.

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