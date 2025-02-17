2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırarak feci şekilde yaralandı: Sıkıştığı metal kesilerek eli çıkarıldı...
2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırarak feci şekilde yaralandı: Olay yerine gelen ekipler çocuğun elini, sıkışan metali keserek kurtardı.
Hatay’da elini kıyma makinesine kaptıran 2 yaşındaki çocuk, elini kıyma makinesine sıkıştırdı.
2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırarak feci şekilde yaralandı: Olay yerine gelen ekipler çocuğun elini, sıkışan metali keserek kurtardı.
Antakya ilçesinde elini kıyma makinesine sıkıştıran 2 yaşındaki A.K.'nin ailesi durum üzerine evlatlarını Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine hastaneye giden ekipler çocuğun elinin sıkıştığı kıyma makinesini kurtarmak için hastane yatağında çalışma başlattı. Ekiplerin titiz ve özenli çalışmalarının ardından kıyma makinesi çıkartıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Elinde kırık ve ezilme oluşan A.K.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, annesi kıyma makinesini kullanırken elini kıyma makinesine soktuğu öğrenildi.
Pendik Kızılay Şubesi Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
HAK-İŞ'ten DEM Partiye tepki: Devletle hesaplaşmak için bilerek ve inatla teröristleri aday yapıyorlar
14 Şubat paylaşımıyla gündem olmuştu! Fenomen Merve Taşkın gözaltında yaşadıklarını anlattı: Pavyondan toplanan İranlı kızlar da...