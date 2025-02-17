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2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırarak feci şekilde yaralandı: Sıkıştığı metal kesilerek eli çıkarıldı...

2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırarak feci şekilde yaralandı: Olay yerine gelen ekipler çocuğun elini, sıkışan metali keserek kurtardı.

2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırarak feci şekilde yaralandı: Sıkıştığı metal kesilerek eli çıkarıldı...
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Hatay’da elini kıyma makinesine kaptıran 2 yaşındaki çocuk, elini kıyma makinesine sıkıştırdı.

2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırarak feci şekilde yaralandı: Olay yerine gelen ekipler çocuğun elini, sıkışan metali keserek kurtardı.

2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırarak feci şekilde yaralandı: Sıkıştığı metal kesilerek eli çıkarıldı...

Antakya ilçesinde elini kıyma makinesine sıkıştıran 2 yaşındaki A.K.'nin ailesi durum üzerine evlatlarını Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine hastaneye giden ekipler çocuğun elinin sıkıştığı kıyma makinesini kurtarmak için hastane yatağında çalışma başlattı. Ekiplerin titiz ve özenli çalışmalarının ardından kıyma makinesi çıkartıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Elinde kırık ve ezilme oluşan A.K.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, annesi kıyma makinesini kullanırken elini kıyma makinesine soktuğu öğrenildi.

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