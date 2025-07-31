Son dakika: AK Parti'nin Meclis komisyonunda yer alacak isimleri açıkladı: İşte 21 ismin listesi...

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Meclis'te kurulacak komisyonda istenen isim listeleri için bugün son gündü.

TBMM AK Parti Grup Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Gül, Meclis'te kurulacak komisyona katılacak isimlerin listesini açıkladı.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Meclis'te kurulacak komisyon için partiler, bugün saat 17.00'ye kadar belirledikleri üyelerin isimlerini TBMM Başkanlığı'na bildirecek. AK Partili Abdullah Güler, AK Parti'den komisyona katılacak 21 ismi açıkladı.

AK PARTİ'DEN KOMİSYONA KATILACAK 21 İSİM BELLİ OLDU

Güler açıklamasında şunları kaydetti:

"7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Abdülhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Burhan Kayatürk, Ersan Aksu olarak isimleri belirledik. Komisyonun hayırlı olmasını diliyorum. "

İYİ Parti'nin katılmama kararı aldığı komisyonda toplam 48 üye yer alacak. 21 isimle en fazla sandalyeye sahip parti olan AK Parti'de Grup Başkanvekili Abdullah Güler, belirledikleri isimleri açıkladı.

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İŞTE ŞU ANA KADAR BELİRLENEN İSİMLER

Komisyonda MHP'yi, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek.

DEM Parti'yi ise Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek temsil edecek.

Demokratik Sol Parti'den (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal olacak.

Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre de, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun üyesi olacak.