Şok marketlere büyük şok! Starbucks ürünlerini satan markete boykot çağrısı…

Şok, Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olarak biliniyor. Ancak şirketin son yaptığı adeta pes dedirtti. Birçok vatandaşın İsrail mallarını boykot ederken, yeni haftada Starbucks ürünleri getirildi…

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Şok marketlere büyük şok! Starbucks ürünlerini satan markete boykot çağrısı…

Yeni haftayla beraber büyük zincir marketleri gıda ve aktüel ürünlerini sergilemeye başladı. Şok markette ise bu hafta satılan ürünleri görenler hayrete düştü. Sosyal medyada tepki gören Şok marketin henüz ne yapacağı merak ediliyor.

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BOYKOT EDİLEN ÜRÜNLER ŞOK MARKETTE

İsrail’in Filistin’e karşı yaptığı soykırım, Türkiye’de geniş yankı buldu. İsrail’e ait birçok mal Türkiye’de boykot ediliyor. Sıkı bir boykot uygulayan vatandaş, kararından vazgeçmiyor.

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İsrail mallarının boykot edildiği bir dönemde Şok market, Starbuck ürünlerini satmaya başladı. Şok markete alışverişe giden vatandaş gördükleri karşısında şaşkına uğradı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Sosyal medya üzerinden Şok marketi boykot mesajları paylaşıldı. Marketin raflarından görüntüler paylaşan kullanıcılar #Şokboykot hashtag’ini açtı. Sert açıklamalarda da bulunan kullanıcılar diğer vatandaşları sağduyulu olmaya davet ettiler.

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