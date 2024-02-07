Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı, memurun yaşaması için zam miktarını açıkladı…

Enflasyonun bir türlü dinmediği ortamda vatandaş maaşlarda iyileşme bekliyor. Asgari ücret ve emekli maaşlarının ardından gözler bu sefer memurlara çevrildi. Asgari ücretli ve emekliye göre daha iyi maaş alan memurların ise beklentisi her geçen gün artıyor…

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı, memurun yaşaması için zam miktarını açıkladı…

Çarşı pazarda alım gücü yeniden erimeye başladı. Vatandaş, 2024 yılıyla beraber zam tenceresinin içine düştü. Ücretlere ne kadar düzenleme yapılsa da artan gıda, konut ve akaryakıt fiyatları her şeyin önüne geçti.

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Diğer yandan vergi ve harç ücretlerindeki yüksek artışlar, vatandaşı zorlar hale geldi. Bu durumda memur kesimi de yeniden zam için dört gözle beklenti içine girdi.

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MEMUR İÇİN ZAM BEKLENTİSİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emekli memur maaşları için bekledikleri zam oranını duyurdu. Önder Kahveci, verilen zammın eriyeceğine dikkat çekerek önceden önlem alınması gerektiğin vurguladı.

KAMU ÇALIŞANININ GÜCÜ KALMADI

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2024 yılındaki memur ve memur emeklisi için öngörülen toplan artışın yüzde 26,5’te kalmasının adil olmadığını vurguladı.

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Kahveci, “Bu hızla gitmesi durumunda önümüzdeki ay, 2024'ün ilk yarısı için verilen zammın tamamı enflasyon karşısında eriyecek” açıklamasını yaptı ve ekledi;

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“Böyle bir ücret politikası daha fazla sürdürülemez. Kamu görevlilerimizin alım gücünün yükseltilmesine yönelik olarak kamu alacaklarına uygulanan yeniden değerleme oranı olan yüzde 58'den az olmamak üzere bir artış yapılması ve refah payı verilmesinin zorunlu olduğunu vurguluyoruz.

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EKONOMiK SIKINTILAR ARTIYOR

“Memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik sorunların giderilmesi için ise ocak ayı itibarı ile 12 bin 54 TL'ye yükselen ancak emeklilere verilmeyen ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmasının zorunlu olduğunu ısrarla belirtiyoruz. Yaşanan gelişmeler, açıklanan resmi rakamlar memur ve emekli maaşlarının sürekli eridiğini teyit eder durumdadır ve bu erimenin mutlak surette durdurulması gerekmektedir.

TÜİK'in rakamları bile ne kamu çalışanlarının ne de emeklilerimizin çarşı, pazarda karşılaştığı bu zamlara dayanacak gücünün kalmadığını söylemektedir. Yetkilileri bu gerçeğe göre hareket etmeye kamu çalışanlarına refah payını da içeren bir artış yapmaya çağırıyoruz.”

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