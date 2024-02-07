O hisse nerdeyse yüzde 100 düşmüştü: Şirketi toplayan ise yabancı yatırım oldu…

Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor geliyor. 2023 yılının sonlarına göre ciddi oranda bir artış yaşanıyor. Birçok yatırımcı ise, trene zamanında binemedi. Ancak, Aralık 2023 yılında düşen halka arz hisselerine parasını yatıran 3-4 katladı. Bir hissenin toplamasını ise yurt dışından gelen destek topladı.

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O hisse nerdeyse yüzde 100 düşmüştü: Şirketi toplayan ise yabancı yatırım oldu…

2023 yılının son halka arzları tavan yerine taban yaparak gitti. O dönem panik satışı yapan yatırımcı ise zarara uğradı. Fakat yaklaşık 2 ay sonra o halka arzlar tavan yaparak gitti. Diğer hisse senetlerinde de önemli toparlanmalar yaşandı.

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BOFA, AVRUPA YATIRIM HOLDİNG’İ AYAĞA KALDIRIYOR

Halka arz içinde yer alan hisslerin toparlanması piyasaya da yaradı. Avrupa Yatırım Holding hissesinde yaşanan yüzde 82’lik düşüşü Bank of America yatırımcıları fırsat bildi.

Büyük kaybın ardından Avrupa Yatırım hissesini BofA kurtardı. Amerika'nın en büyük bankalarından biri olan Bank of America yatırımcıları yüklü miktarda AVHOL alımı yaptı.

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HİSSE YÜZDE 1174 YÜKSELİMŞTİ

27 Nisan 2023 yılında 13 lira 10 kuruş olan Avrupa Yatırım Holding hissesi, dipten zamanla tavan yaptı. Bu tavanla beraber hisse toplamda yüzde 1174 kazanç sağladı. Bu da fiyatın 167 liraya çıkmasını sağladı.

Tepe noktasından ise 50 liraya kadar düşerek yüzde 100’e yakın kayıpları yaşadı. Düşüşü fırsat bilen yabancı yatırımcı alım fırsatını değerlendirdi.

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