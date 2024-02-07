Yeni banknotlar ne zaman basılacak? En keskin tahmini yine Prof. Dr. Demirtaş yaptı...

200 liranın dolar karşısında değeri 7 doların altına düştü. 200 lira dahi küçük meblağ olarak anılıyor.
2018 öncesinde 200 lira ile temel ihtiyaçlar alınabiliyordu. Günümüzde ise bazı gıda maddelerine 200 lira ödeniyor. Hal böyle olunca 500 ve 1.000 liralık banknotların çıkması yeniden gündeme geldi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı, memurun yaşaması için zam miktarını açıkladı…
ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN DURUM TESPİTİ
Ekonomi ile alakalı yorumlarla gündeme gelen Türkiye'nin sayılı profesörlerinden biri olan Özgür Demirtaş, yeni banknot konusunu sürekli açıyor. Gelmesinin hem şart hem de mecbur olduğunu söyleyen Demirtaş, iddialı bir tahminde de bulundu. Prof. Dr. Demirtaş,
Uzun süredir çağrıda bulunuyorum. 500 ve 1000 TL'lik banknot basın diye. Seçim sonrası mecbur yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz?
Bakan Işıkhan’ın emekli ikramiyesine CHP Genel Başkanı Yardımcısı’ndan yorum gecikmedi