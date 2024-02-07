Yeni banknotlar ne zaman basılacak? En keskin tahmini yine Prof. Dr. Demirtaş yaptı... Enflasyon, sadece alım gücüne değil nakit paraya da büyük darbe vuruyor. 200 liranın bile değeri kalmazken, uzman ve ekonomistler yeni banknotların şart olduğunu söylüyor. Peki yeni banknotlar için bir tarih var mı?