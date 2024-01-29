İstanbul’a kar geldi! AKOM uyardı yağışlar devam edecek

Bugün meteorolojinin 'Türkiye için uyarı durumu' haritasında sadece İstanbul için sarı alarm yandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kar ve fırtına bekleniyor.

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İstanbul’a kar geldi! AKOM uyardı yağışlar devam edecek

Beklenen kar yağışı bazı ilçelerde başladı. Akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Fatih, Çatalca ve Silivri'de kar yağışı başladı.

Yağış, mega kentin bazı yerlerinde cadde ve sokakları beyaza çevirdi. kar yağışı, Çatalca'da bazı araçların yolda kaldığını bildirdi.

İstanbul'da beklenen yağışlar genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Kuzey bölgelerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yüksek bölgelerde kuvvetli kar olacaktır.

Yağış Salı Gününe Kadar Sürecek

Salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte kuzey kesimlerde aralıklarla deniz etkili kar yağışı olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

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