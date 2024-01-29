Ev hanımlarına prim desteği geliyor!

AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Ev hanımlarına prim desteği sağlamak için bir girişim başlatıldı. Kanal 7'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Işıkhan, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliğiyle ilgili düzenlemelerin hazırlanmasına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin sağlanması için girişimlerimizi başlattık. İsteğe bağlı sigorta kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi için bir sistem kuruyoruz. Bu durumda kesinlikle bir sapma olmayacağını vurgulamak isterim. Orta vadede bunu uygulamak hedefimizdir."

"Prim Gün Sayısını Düşürme Çalışması Devam Ediyor"

Işıkhan, Bağkur prim günlerinin 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini garanti etmemiz gerekiyor. Bu da prim gelirlerinden sağlanmaktadır. Bu nedenle, mümkün olduğu sürece vatandaşlarımızı istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Aslında emeklilik bir sonucudur. Hepimiz çalışırken hak ediyoruz. Bu noktada, Bağkur'luların beklentilerini takdir ediyorum. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Seçim öncesinde de gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi için bir vaat verildi. Bunu da gerçekleştireceğiz."