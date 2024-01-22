Yasmin Erbil adeta kan kustu: Bana babalık yapmadı

Daha küçük kadınlarla ilişkileri ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, kızının da dikkatini çekti. Yasmin Erbil, yaşadığı aşklardan rahatsız olduğunu itiraf etti ve "Bana babalık yapmadı" dedi.Ayrıca Mehmet Ali Erbil'e sert bir şekilde tepki gösterdi.

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Babası Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, kişisel yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bana babalık yaptığını düşünmüyorum; yaram var ve asla kapanmayacak. Yasmin Erbil, babasının kendisinden küçük kadınlarla ilişki kurmasından rahatsız olduğunu söyledi.

"Babam Gibi İnsanlardan Hoşlanmam"

Yasmin Erbil, "Babam gibi insanlardan hoşlanmam, uzak dururum" dedi.

66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çekti.

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Erbil, Gülseren Ceylan'ın doğum gününde ona evlenme teklifi ederek, "Ailesi kızcağızı reddetti, severek ayrılmak zorunda kaldık" dedi." açıklamasını yaptı. 26 yaşındaki Ceylan, "Kopmamız zor oldu, gerçek bir aşk vardı" dedi.Daha sonra çift, ilişkilerinde yeni bir sayfa açarak mutlu bir poz verdi.