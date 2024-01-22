Kar geliyor! 28 kente uyarı yapıldı

Meteoroloji 28 kente sarı kodlu bir uyarı verdi. Çok sayıda kent için yoğun kar yağışı uyarısı verildi ve kar kalınlığının 10–20 santimetre arasında olacağı bildirildi. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Kar geliyor! 28 kente uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinde çok bulutlu olacaktır. Ancak Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevresi yağışlı olacaktır.

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Kıyı bölgeleri ve güneydoğu bölgelerde yağmur ve sağanak bekleniyor; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İç, doğu ve kuzey bölgelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde çığ tehlikesi uyarısı verildi.

İç bölgelerde ve Doğu Karadeniz'de hava sıcaklığının önemli ölçüde (8 ila 10 derece) düşeceği tahmin ediliyor, ancak diğer bölgelerde önemli bir azalma beklenmiyor.

Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, gece saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevrelerinde ve Muş'un yükseklerinde yoğun (10–20 cm) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bitlis, Van, Siirt ve Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de yağmur, akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 metre üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacaktır.

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