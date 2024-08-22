Sivasspor'da yeni transfer: Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı

Sivasspor'da yeni bir anlaşma yaparak, Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'le bir sözleşme yaparak Sivasspor renklerine bağladı.
Sivas'a gelen Moutoussamy, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in (sağda) katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
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KAYNAK: AA