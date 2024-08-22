Pis kokunun sebebi belli oldu: Apartmandan tam 6 kamyon çöp çıktı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir mahallede yayılan pis kokunun nedeni apartmanda biriktirilen çöpler olduğu belli oldu. Şikayet üzerine adrese giden ekipler apartmandan tam 6 kamyon çöp çıkardı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı bir mahallede vatandaşların şikayeti üzerine gelen belediye ekipleri, 4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıkardı.

Antalya'nın merkez Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 3405. Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, bir binanın sahibi tarafından biriktirilen atıkların kötü kokuya neden olduğu şikayetiyle kaldırılmasını talep etti.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, resmi izinler alındıktan sonra 4 katlı binada temizlik çalışması yaptı.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ 'PES' DEDİRTTİ

Ekipler, binanın bahçesinde, merdivenlerinde ve dairelerinde tonlarca atık hurda biriktirildiğini tespit etti. Polis ve zabıtanın çevre güvenliği için aldığı tedbirin ardından 20’ye yakın temizlik görevlisinin apartmandan çıkardığı çöpler, kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek tahliye edildi.

Yaklaşık 8 saat süren temizlik faaliyetinde apartmandan 6 kamyon çöp çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çöplerden arındırılan apartmanda daha sonra böceklere karşı ilaçlama yaptı.

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Mahalle sakinleri, kötü kokuya neden olan çöp apartmanın temizlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

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