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Şişli'de hareketli dakikalar: Silahlı saldırganlar hamile kadınla yanındaki şahsı öldürdüler!

Şişli'de hareketli dakikalar: Silahlı saldırganlar hamile kadınla yanındaki şahsı öldürdüler! İşte, detaylar...

Şişli'de hareketli dakikalar: Silahlı saldırganlar hamile kadınla yanındaki şahsı öldürdüler!
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Şişli'de hareketli dakikalar: Silahlı saldırganlar hamile kadınla yanındaki şahsı öldürdüler! İşte, detaylar...

Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile kadın ve yanındaki şahsı silahla vurdu. Hamile kadın ve yanındaki adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şişli'de hareketli dakikalar: Silahlı saldırganlar hamile kadınla yanındaki şahsı öldürdüler!

Edinilen bilgiye göre, olay, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı binanın zemin katındaki daireye girdi. Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurdu. Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Gezer ve Coşkun'un cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenilirken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Kaynak:İhlas Haber Ajansı (İHA)

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