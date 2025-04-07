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Bayram sonrası altında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? 7 Nisan güncel altın fiyatları

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Bayram sonrası altında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? 7 Nisan güncel altın fiyatları
Bayram öncesi tarihi zirveleri aşarak rekorlar kıran altın fiyatları 9 günlük bayram tatili sonrası altında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? İşte 7 Nisan 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bayram sonrası altında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? 7 Nisan güncel altın fiyatları 1 17

Güvenli liman varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikası sonrası düşüşe geçti.

Serbest piyasada gram altın 3.688,91 TL'den, çeyrek altın ise 6.261,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! İşte 7 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 7 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Bayram sonrası altında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? 7 Nisan güncel altın fiyatları 2 27

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.692,83

SATIŞ(TL) 3.693,30

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.710,58 -0,47 %

Bayram sonrası altında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? 7 Nisan güncel altın fiyatları 3 37

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 6.184,00

SATIŞ(TL) 6.262,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.385,00 -1,93 %

Bayram sonrası altında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? 7 Nisan güncel altın fiyatları 4 47

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 12.362,00

SATIŞ(TL) 12.495,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 12.730,00 -1,85 %

Bayram sonrası altında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? 7 Nisan güncel altın fiyatları 5 57

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 24.516,90

SATIŞ(TL) 25.002,19

ÖNCEKİ KAPANIŞ 25.142,20 -0,56 %

Bayram sonrası altında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? 7 Nisan güncel altın fiyatları 6 67

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 3.027,01

SATIŞ(USD) 3.027,55

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.038,53 -0,36 %

Bayram sonrası altında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? 7 Nisan güncel altın fiyatları 7 77

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 100.050,00

SATIŞ(USD) 100.100,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 100.600,00 -0,50 %

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