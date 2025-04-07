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Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu

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Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu
Meteoroloji Genel müdürlüğü yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda yaz ayını beklerken, kışın tekrar geri döndüğünü açıklayarak sıcaklıkların 10 derece düşeceğini ve yağmurların etkili olacağını duyurarak uyarılarda bulundu. İşte 7 Nisan 2025 Pazartesi tüm ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklıkları.
Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu 1 111

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van, Hakkari ve Şırnak hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ve Trabzon'un batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu 2 211

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Batı ve Kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu 3 311

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu 4 411

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu 5 511

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Çok bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu 6 611

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C
Çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C
Çok bulutlu

Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu 7 711

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı gece saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleir karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu 9 911

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Van, Şırnak ve Hakkâri çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C
Çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu

Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 21°C
Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Yaz geldi derken kış geri döndü! Meteoroloji uyardı soğuk ve yağmur etkili olacak: 7 Nisan hava durumu 11 1111

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz’de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 5 ila 7,; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla kuzeybatıdan 5 ila 7, gece doğusunda 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 akşam saatlerine kadar 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyi güneyli yönlerden 5 ila 7, akşam saatlerine kadar kuzeyi 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Kuzey Ege’de yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu; Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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